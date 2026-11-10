Keira Knightley heeft de romantische kerstkomedie Love Actually, waarin ze zelf een rol speelde, sinds de première in 2003 niet meer gezien. De 41-jarige actrice vertelt in een interview met de Britse radiozender Heart dat ze daardoor weinig begrijpt van fans die haar citaten uit de film voorhouden.

"Ik heb Love Actually niet meer gezien sinds de première, toen ik 18 was", zegt Knightley. "Dus ik denk dat ik degene ben die de film het minst goed kent." Als fans haar aanspreken met teksten uit de film, herkent ze die vaak niet. "Ik zie dat mensen een bepaalde blik op hun gezicht krijgen en dan iets tegen me zeggen. Ik weet dat ze Love Actually citeren, maar ik weet eigenlijk niet wat het is. Het betekent niets voor mij."

Knightley was 17 toen ze haar scènes voor de film opnam. Ze stond naar eigen zeggen slechts een week op de set. In Love Actually speelt ze Juliet, die ontdekt dat de beste vriend van haar echtgenoot verliefd op haar is. In een bekende scène verklaart hij haar zijn liefde met behulp van grote kaarten met teksten erop.

De actrice vertelde eerder al dat ze de film sinds de première niet meer had bekeken. Ze noemde de beroemde scène met de kaarten in 2024 bovendien enigszins griezelig.