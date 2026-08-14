Steven Tyler en de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik zijn het oneens over bewijs dat tijdens hun aanstaande rechtszaak mag worden besproken. Volgens rechtbankdocumenten die entertainmentsite TMZ heeft ingezien, draait het geschil om twee abortussen die de vrouw, Julia Holcomb, in het verleden heeft ondergaan.

Holcomb beschuldigt de Aerosmith-zanger ervan dat hij haar in de jaren zeventig seksueel misbruikte. Volgens haar begon hun relatie toen zij 16 jaar oud was. In 1975, toen Holcomb inmiddels 18 was, raakte zij zwanger van Tyler en onderging ze een abortus. Ze stelt dat die ervaring traumatisch was en heeft bijgedragen aan de emotionele schade waarvoor ze nu een vergoeding eist.

De 78-jarige Tyler wil volgens TMZ in eerste instantie voorkomen dat die abortus tijdens de rechtszaak ter sprake komt. Mocht de rechter het onderwerp toch toestaan, dan wil zijn juridische team ook een abortus uit 1979 kunnen aanhalen. Holcomb was toen zwanger van een andere man. Volgens Tylers advocaten kan die tweede ervaring relevant zijn bij de vraag waardoor haar emotionele klachten zijn veroorzaakt.

De rechter heeft daarover nog geen beslissing genomen. Tyler ontkent de beschuldigingen van Holcomb.