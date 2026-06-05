TIVAT (ANP) - Nog voor de zomer komen de Benelux-landen met een plan om kandidaat-landen op een snellere en correcte manier de EU in te trekken. Dat zei premier Rob Jetten na afloop van een top tussen de EU en Westelijke Balkanlanden in het Montenegrijnse Tivat.

België, Luxemburg en Nederland komen met een voorstel "over hoe je die Europese integratie en uitbreiding op een goede manier kan vormgeven. Ook met het oog op Oekraïne. Omdat als je een einde aan de oorlog daar wil, er ook duidelijkheid moet zijn over hoe Oekraïne kan worden opgenomen in de Europese familie."

Op een plan van onder meer Duitsland om bijvoorbeeld Oekraïne een proeflidmaatschap te geven, waren de reacties binnen de EU wisselend, zei Jetten. Hij hamert er vooral op, samen met België en Luxemburg, dat landen echt aan alle criteria voldoen voordat ze volwaardig lid worden.

"De Europese Unie en de Balkanlanden moeten goed met elkaar samenwerken in deze geopolitiek onrustige tijd", zei Jetten.