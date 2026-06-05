Het Noorse hof geeft pas weer een update over de gezondheid van kroonprinses Mette-Marit na de longtransplantatie die zij binnenkort ondergaat. "Daarna volgen berichten over haar gezondheidstoestand wanneer dat zinvol is, totdat de kroonprinses uit het ziekenhuis wordt ontslagen", staat in een verklaring van het paleis.

Als Mette-Marit naar huis mag, volgt een lange periode van revalidatie en herstel. Gedurende die periode komen er volgens het hof geen updates.

Wanneer Mette-Marit precies nieuwe longen krijgt, wordt niet bekendgemaakt. De chirurg en hoofd hart- en longtransplantatie bij het Rikshospitalet in Oslo meldde eerder vrijdag tijdens een persconferentie dat patiënten soms maandenlang op de intensivecareafdeling verblijven na de operatie.