WASHINGTON (ANP) - Astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hebben de opdracht gekregen te schuilen in hun ruimtevaartuig en zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie, meldt een woordvoerder van NASA op X. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, terwijl de Russische bemanning van het ruimtestation probeert een steeds groter wordend lek in hun deel van het ISS te dichten.

De Russische Zvezda-module kampt volgens de NASA-woordvoerder al enige tijd met scheuren en lekkages. Na nieuwe lekkages heeft het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos besloten om vrijdag een uitgebreidere reparatie uit te voeren.

"Uit voorzorg heeft NASA alle vier de leden van de SpaceX Crew-12 en NASA-astronaut Chris Williams opgedragen een verhoogde veiligheidshouding aan te nemen in het Dragon-ruimtevaartuig gedurende de reparatie."