DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wilde in 2020 wel heel snel versoepelingen doorvoeren in het coronabeleid, stelde de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Hij was destijds voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat adviesorgaan had volgens Bruls begrip voor de wens om te versoepelen, maar "het kabinet wilde wel heel snel de luiken openzetten", aldus de Nijmeegse bestuurder. Hij gaf aan dat hierover zorgen bestonden bij het Veiligheidsberaad.

Met name voor evenementen had het kabinet volgens Bruls ondoordachte plannen. Het kabinet wilde in mei aankondigen dat er in juni weer evenementen konden plaatsvinden, maar dat was volgens Bruls niet haalbaar omdat er dan te weinig tijd was om vergunningen rond te krijgen.

Daarnaast wilde het kabinet de nationale crisisstructuur afschalen. Het Veiligheidsberaad was geen voorstander om over te gaan op regionale maatregelen, die volgens Bruls "een bepaalde charme" hebben, maar in de praktijk "complex" zijn.