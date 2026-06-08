KOPENHAGEN (ANP) - De Deense premier Mette Frederiksen noemt het "een grote opluchting" dat het naar omstandigheden goed gaat met Christian Eriksen. De voetballer zakte zondagavond in Odense tijdens een oefeninterland van Denemarken tegen Oekraïne in elkaar. Vijf jaar nadat hij een hartstilstand had overleefd tijdens een EK-wedstrijd in Kopenhagen.

"Mijn gedachten zijn bij Christian Eriksen", liet Frederiksen zondagavond via sociale media weten. "En bij iedereen om hem heen die hierdoor geraakt is."

De Deense voetbalbond gaf maandagochtend een positieve medische update over de situatie van Eriksen. "De verwachting is dat hij binnenkort uit het ziekenhuis zal worden ontslagen en naar huis kan gaan", aldus de teamdokter van de Denen.

Denemarken neemt deze zomer niet deel aan het WK voetbal en komt pas weer in actie in de Nations League in september. Het duel met Oekraïne werd na het incident met Eriksen bij een 2-1-voorsprong voor de Denen gestaakt.