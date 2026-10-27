Kamer roept kabinet op om voor het recht op abortus te staan

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van 78 zetels in de Tweede Kamer roept het kabinet op om voor het recht op en de toegang tot abortus te staan. Een voorstel hiervoor van PRO-Kamerlid Lisa Vliegenthart kreeg geen steun van coalitiepartij CDA, terwijl CDA-Kamerlid André Poortman zei wel voor het recht op abortus te zijn.

De motie werd ingediend bij het debat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Sophie Hermans (VVD) zei toen al dat ze het een goed voorstel vond.

Vliegenthart diende de motie in, omdat het recht op abortus volgens haar wereldwijd onder druk staat en "ook in Nederland partijen en organisaties het recht op en de toegang tot abortus willen beperken".