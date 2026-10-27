Kamer roept kabinet op om voor het recht op abortus te staan

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van 78 zetels in de Tweede Kamer roept het kabinet op om voor het recht op en de toegang tot abortus te staan. Een voorstel hiervoor van PRO-Kamerlid Lisa Vliegenthart kreeg geen steun van coalitiepartij CDA, terwijl CDA-Kamerlid André Poortman zei wel voor het recht op abortus te zijn.

De motie werd ingediend bij het debat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Sophie Hermans (VVD) zei toen al dat ze het een goed voorstel vond.

Vliegenthart diende de motie in omdat het recht op abortus volgens haar wereldwijd onder druk staat en "ook in Nederland partijen en organisaties het recht op en de toegang tot abortus willen beperken".

Proef

Een voorstel van SGP-Kamerlid Diederik van Dijk om het abortusbeleid van Hermans af te keuren, is met 104 stemmen tegen weggestemd. Van Dijk wil dat een proef met abortussen na 22 weken zwangerschap wordt gestopt, maar Hermans heeft al aangegeven ermee door te gaan.

Voor de SGP is steun voor het belastingplan van het minderheidskabinet verbonden aan het stoppen van deze proef. Daardoor lijkt steun van de rechterkant van de Kamer ver weg.