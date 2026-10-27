PSG-aanvaller Kvaratskhelia met succes geopereerd aan rechterknie

DOHA (ANP/AFP) - Aanvaller Khvicha Kvaratskhelia van Paris Saint-Germain is in Doha geopereerd aan de kruisband van zijn rechterknie. De Champions League-winnaar meldde dat de ingreep succesvol is verlopen.

De 25-jarige Georgiër liep de zware knieblessure vorige week op in de wedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League (4-2-zege). Hij moest na een duel met de Spanjaard Xavi Espart door de medische staf van PSG van het veld worden gedragen. Kvaratskhelia wacht een maandenlange revalidatie en is mogelijk een half jaar uitgeschakeld.