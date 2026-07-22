Kapotte trams van Erasmusbrug gehaald

ROTTERDAM (ANP) - De twee kapotte trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug in botsing kwamen, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers gaan er ook weer overheen, maar wegverkeer en trams nog niet.

Aan het einde van de ochtend reed op de brug een tram achterop een stilstaande tram. Onder de vijftien mensen die daarbij gewond raakten, is ook de trambestuurder. Een persoon raakte zwaargewond.

Vervoerder RET liet eerder al weten dat reizigers gebruik kunnen maken van de metro.