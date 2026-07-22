Vierdaagse ziet ruim 1200 lopers op 'zwaarste dag' uitvallen

NIJMEGEN (ANP) - Op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 1249 mensen uitgevallen of helemaal niet gestart. Dat zijn er bijna driehonderd meer dan vorig jaar op zogeheten Roze Woensdag, maar minder dan het jaar daarvoor. De organisatie meldt dat ruim 43.700 mensen woensdag tijdig de finish haalden.

De tweede dag van het evenement is doorgaans de dag met de meeste uitvallers. Dinsdag haakten dik achthonderd lopers af.

De deelnemers trokken woensdag door het Land van Maas en Waal. Onderweg kwamen ze onder meer door Wijchen, waar het altijd groot feest is. Vijf mensen zijn woensdag gediskwalificeerd, onder wie drie militairen uit het Verenigd Koninkrijk die te weinig bepakking bij zich hadden.