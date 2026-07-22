AI-actrice kan geen prijs winnen bij BAFTA's

AI-actrice Tilly Norwood zou nooit een prijs kunnen winnen bij de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse film- en televisieprijzen. Dat zegt directeur Emma Baehr tegen onder meer The Hollywood Reporter.

De British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), de organisatie achter de prijzen, deelde woensdag de reglementen voor inzendingen. Daarin staan ook nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) vermeld. Er staat nu onder meer in dat de BAFTA extra informatie over het gebruik van generatieve AI en andere digitale hulpmiddelen kan aanvragen, als dat relevant is.

"We zijn ons ervan bewust dat AI en digitale hulpmiddelen in sommige gebieden vaker worden gebruikt dan anderen", zegt Baehr tegen The Hollywood Reporter. "Maar we vonden het erg belangrijk om dit uit te breiden en vast te leggen dat we het recht hebben om aanvullende informatie op te vragen. Uiteindelijk draait het bij BAFTA om het erkennen van menselijke prestaties." Op de vraag of Tilly Norwood, de AI-actrice die vorig jaar voor de nodige discussie zorgde in de filmwereld, ooit in aanmerking zou komen voor een BAFTA is Baehr stellig. "Nee. Dat is geen mens."

De regels rond AI zijn niet de enige aanpassingen die de British Academy of Film and Television Arts heeft doorgevoerd. Zo wordt ook de longlist in de categorie Outstanding British Film uitgebreid van vijftien naar twintig films en is de categorie Children's & Family Film veranderd in Family Film. De nominaties voor de BAFTA's worden op 29 januari bekendgemaakt, de ceremonie vindt plaats op 21 februari.