Borstkanker bij Belgische zangeres Isabelle A ontdekt

Bij de Belgische zangeres Isabelle A, artiestennaam van Isabelle Adam, is borstkanker ontdekt. Ze zal daarom voorlopig niet meer optreden, heeft haar management donderdag gemeld.

De ziekte werd eind juli bij de 51-jarige zangeres vastgesteld. "Ze is een tijdje buiten strijd en neemt de nodige tijd en ruimte om te herstellen", staat in een bericht. "We vragen iedereen om Isabelle in de nodige rust te laten herstellen."

Isabelle A is vooral in Vlaanderen een grote naam. Ze brak begin jaren negentig door met nummers als Hé Lekker Beest en Jij Mag Altijd Op Me Rekenen. Deze liedjes bereikten ook in Nederland de hitlijsten.