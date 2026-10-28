Internazionale wint dankzij twee eigen doelpunten van Venezia

VENETIË (ANP) - Internazionale steekt zes dagen voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League niet in blakende vorm. De club won de uitwedstrijd tegen Venezia (0-2) door eigen doelpunten van Matías Moreno en Akor Adams in het laatste kwartier van de wedstrijd.

Internazionale staat samen met Lazio aan kop van de ranglijst. De club uit Rome won dinsdagavond van Sassuolo (2-6). Venezia blijft de hekkensluiter van de Serie A. De Nederlandse verdediger Ridgeciano Haps mocht invallen bij Venezia.

AC Milan verloor de thuiswedstrijd tegen Bologna (2-4). Alphadjo Cissé scoorde tweemaal voor AC Milan. Samuel Mbangula trof drie keer doel voor Bologna. Verdediger Davide Bartesaghi van AC Milan passeerde zijn eigen doelman.