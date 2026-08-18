Kranten in beroep tegen boetes om berichtgeving over Ozempic

AMSTERDAM (ANP) - DPG Media gaat in beroep tegen boetes die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft uitgedeeld vanwege berichtgeving in het AD en de Volkskrant over de medicijnen Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. "Wat ons betreft wordt de persvrijheid hier onterecht ingeperkt en daar verzetten we ons fel tegen", laat een woordvoerder weten.

Ook De Telegraaf en NRC, van uitgever Mediahuis, verwachten een boete van de IGJ. Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Ullah zegt dat de krant in beroep gaat als de boete definitief wordt vastgesteld. Dat geldt naar verwachting ook voor NRC, zegt adjunct-hoofdredacteur Lucas Brouwers van die krant.

Het FD berichtte dinsdag over forse boetes aan de vier dagbladen. Volgens de IGJ hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor geneesmiddelen waarvoor een doktersrecept nodig is, en dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. De inspectie vindt dat media niet mogen berichten over de genoemde medicijnen alsof dat middelen zijn om af te vallen.