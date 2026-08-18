Burnham na Russisch dreigement: VK blijft Oekraïne steunen

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne "100 procent steunen in de illegale oorlog geleid door Vladimir Poetin", heeft de Britse premier Andy Burnham gezegd tegen verslaggevers. Rusland heeft het VK gewaarschuwd voor consequenties, na berichten dat Britse drones zouden zijn ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied.

"We leveren steun zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen", verklaarde Burnham. "En dat is het Britse standpunt geweest gedurende dit hele conflict, van vorige premiers en dat blijft voor mij ook het geval."

Oekraïne voert steeds vaker aanvallen diep in Rusland uit. Dat zou volgens The Times onder meer gedaan zijn met Britse drones. Dat heeft het Britse ministerie van Defensie niet bevestigd. In juni zegde het Verenigd Koninkrijk toe dat het voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne gaat leveren.

De Russische ambassade in het VK liet weten dat "de acties van Londen onvermijdelijk gevolgen" hebben.