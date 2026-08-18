Premier League publiceert beoordeling van beslissingen arbiters

LONDEN (ANP/RTR) - De Engelse voetbalcompetitie Premier League gaat dit seizoen voor het eerst bevindingen van het onafhankelijke Key Match Incidents (KMI) Panel, dat beslissingen van scheidsrechters en de VAR beoordeelt, publiceren. Dit moet zorgen voor meer transparantie, zo meldt de topcompetitie dinsdag.

Het KMI werd opgericht in het seizoen 2022/2023 en beoordeelt de inschattingen van officials op belangrijke momenten in wedstrijden. De resultaten werden gedeeld met clubs en arbiters, maar de volledige beoordelingen bleven tot dit seizoen geheim.

Het wekelijks openbaar maken van de bevindingen moet zorgen voor "volledige transparantie over de beoordeling van de beslissingen van de wedstrijdofficials", zo valt te lezen op de website van de Engelse competitie.

Het nieuwe Premier League-seizoen begint vrijdag met een duel tussen landskampioen Arsenal en het gepromoveerde Coventry City.