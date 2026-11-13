ZEIST (ANP) - Sepp van den Berg komt vrijdagavond niet in actie tijdens de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernández heeft besloten de verdediger van Brentford buiten zijn selectie te laten. Dat blijkt uit de wedstrijdselectie die de UEFA heeft vrijgegeven.

Xavi mag 23 internationals opnemen in zijn selectie voor het voorlaatste groepsduel in de Johan Cruijff ArenA. Zijn selectie voor de duels met Griekenland en maandag met Duitsland bestaat uit 24 spelers.

Van den Berg maakte aanvankelijk geen deel uit van de selectie van Oranje. Hij werd dinsdag alsnog voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal toen Virgil van Dijk en Brian Brobbey onvoldoende fit bleken voor de laatste duels in de groepsfase met Griekenland en Duitsland.

De wedstrijd tussen Nederland en Griekenland begint om 20.45 uur. Beide landenploegen leiden de poule met 8 punten. Duitsland heeft 5 punten en Servië is nog puntloos. De beste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales van volgend jaar maart.