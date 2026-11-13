SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft 29 elektrische bussen geschonken voor gebruik in Oekraïne. Dat maken de luchthaven en de stichting Protect Ukraine bekend. Het is de bedoeling dat de bussen worden gebruikt voor lokaal personenvervoer.

De bussen reden eerder op het afgesloten luchthaventerrein van Schiphol zelf voor het passagiersvervoer. In Oekraïne gaan ze naar lokale en regionale overheden, scholen en andere maatschappelijke instellingen. Daaronder zit ook een ziekenhuis voor oorlogsveteranen.

De bussen worden niet leeg vervoerd naar Oekraïne. De beschikbare ruimtes worden gevuld met hulpgoederen zoals generatoren en medische hulpmiddelen, melden Schiphol en Protect Ukraine.

Protect Ukraine biedt naar eigen zeggen hulp voor de verdediging van Oekraïne tegen de inval van Rusland. De stichting organiseert regelmatig konvooien naar Oekraïne om daar allerhande hulpmiddelen te brengen.