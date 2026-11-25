DEN HAAG (ANP) - Hoewel het totale aantal mensen onder de armoedegrens in 2025 iets afnam, is het gemiddelde inkomenstekort van armen ten opzichte van 2021 verdubbeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral werkenden zakken steeds verder onder de armoedegrens.

In 2025 had 34 procent van de armen betaald werk als belangrijkste inkomstenbron, tegenover 27 procent met een uitkering. Daarmee vormen werkenden voor het derde jaar op rij de grootste groep binnen de armoedecijfers.

Onder werkenden leefde 2,1 procent vorig jaar onder de armoedegrens, tegenover 1,9 procent in 2024. Vooral onder zelfstandigen nam de armoede toe. Zzp'ers zijn met 4,3 procent ruim twee keer zo vaak arm als mensen in loondienst.

Armoedegrens

Daarnaast komen mensen in armoede steeds verder onder de armoedegrens terecht. De helft van hen zat vorig jaar minstens 20 procent onder die grens. Voor een alleenstaande komt dat neer op een tekort van ruim 325 euro per maand. In de periode 2018-2021 was dat nog de helft daarvan. Volgens het statistiekbureau komt dat doordat werkenden een groter deel van de arme bevolking uitmaken en gemiddeld een groter tekort hebben dan uitkeringsontvangers.

De armoedegrens, het totale bedrag dat nodig is voor alle basisbehoeften zoals wonen, zorg en boodschappen, lag in 2025 voor een alleenstaande op 1640 euro per maand. Voor een samenwonend paar was dat 2190 euro en voor een stel met twee jonge kinderen 2675 euro.

Eerdere jaren

De armoede stabiliseerde in 2025 op 3 procent van de bevolking, na jaren van daling en een lichte stijging in 2024. Ook het aandeel kinderen in armoede bleef met 2,6 procent onveranderd ten opzichte van een jaar eerder.

Naast de ruim een half miljoen armen leefden in 2025 nog eens 1,1 miljoen Nederlanders, onder wie 235.000 kinderen, net boven de armoedegrens zonder financiële buffer.

"Papieren werkelijkheid"

Volgens het Armoedefonds geven de cijfers echter een te rooskleurig beeld en is er sprake van een "papieren werkelijkheid". Door de beperkte definitie van het CBS blijven grote groepen die niet kunnen rondkomen buiten beeld, stelt directeur Henk de Graaf. Zo worden mensen met problematische schulden (724.000 huishoudens), daklozen (circa 33.000) en mensen met hoge zorgkosten niet of onvoldoende meegerekend.

"Deze mensen verdwijnen misschien uit de statistieken, maar hun problemen niet", aldus De Graaf. Hij vreest dat een laag armoedecijfer de politieke urgentie wegneemt voor structurele maatregelen. "We moeten armoede bestrijden, niet wegdefiniëren."