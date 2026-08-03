OOSTRUM (ANP) - Bij de brand in het natuurgebied De Rosmolen staat 21 hectare in brand. Dat is ongeveer een vijfde van het gebied, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Limburg. De brand is nog niet onder controle.

De wind wakkert de brand aan in noordelijke richting. Bij de Maasheseweg, die door het natuurgebied loopt, legt de brandweer nu een stoplijn aan, in de hoop de brand zo een halt toe te roepen. Die weg is afgesloten, ziet een ANP-verslaggever. De geëvacueerde camping De Oude Barrier bevindt zich aan de weg.

Drie helikopters van Defensie helpen bij het blussen, volgens de woordvoerder.

De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn die door het gebied loopt. Volgens de NS is het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray nog tot ten minste 23.00 uur gestremd.