DEN HAAG (ANP) - Het herziene stikstofpakket is op belangrijke onderdelen "minder slecht, maar nog lang niet goed genoeg". Dat zegt Ger Koopmans, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO in reactie op de stikstofbrieven die de landbouwminister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens LTO is de onzekerheid waar boeren de voorbije maanden in leefden met deze brieven niet weggenomen.

Het kabinet wil een half jaar eerder dan gepland ervoor zorgen dat projecten met kleine stikstofuitstoot geen vergunning hoeven aan te vragen. Het gaat om het verhogen van de zogenoemde rekenkundige ondergrens (RKO). Ook komt er een pakket aan maatregelen om stikstof te verminderen, dat nu is uitgewerkt.

Het is wat LTO betreft "onacceptabel" dat het kabinet nog steeds geen dashboard heeft over de stikstofreductie. "Doordat deze randvoorwaarde nog niet is ingevuld, weten boeren nog steeds niet hoeveel stikstofuitstoot zij waar moeten reduceren." Zolang die informatie niet duidelijk is, gaat LTO niet instemmen met de voorgestelde normeringen.

Voorzichtige positiviteit

Over de verhoging van de RKO is LTO positiever. "Het is minder slecht dan in het hoofdlijnenakkoord werd geschetst, maar tegelijkertijd moet er nog veel worden uitgewerkt", aldus LTO, dat daarbij wel stelt dat er nog steeds geen duidelijkheid is over het tijdpad van de vergunningverlening.

LTO kondigt aan dat het nog "pittige" en "intensieve" gesprekken met het kabinet gaat voeren.

Kritiek

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) laat in een reactie weten zeer kritisch te zijn op het stikstofpakket. Ook zij stelt dat de plannen op fundamentele punten zijn verbeterd, maar dat de verdere uitwerking daarvan cruciaal is om daadwerkelijk aan de eisen van NAJK te voldoen.

"Het blijft een keihard pakket met grote impact op jonge boeren. Het kabinet moet nu laten zien dat de toezeggingen ook daadwerkelijk worden waargemaakt", aldus NAJK-voorzitter Gerben Boom. "Jonge boeren en tuinders hebben niets aan plannen waar ze op het erf niet mee uit de voeten kunnen."