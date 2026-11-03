Een koffiemachine kopen met Black Friday: kijk eerst naar de prijs van nu

In de week voor Black Friday staat in je mail ineens de espressomachine waar je al sinds de zomer naar kijkt, met een doorgestreepte prijs ernaast. Bestellen kost twee klikken, maar het loont om eerst te kijken wat die doorgestreepte prijs voorstelt. Niet elke rode prijs is een koopje.

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 27 november, Cyber Monday op maandag 30 november. Veel winkels beginnen al dagen eerder met hun acties. Koffiemachines doen daar flink aan mee: het zijn dure apparaten, en een korting van een paar tientjes valt dan snel op.

De van-prijs is de laagste prijs van de maand ervoor

Een winkel die een prijsverlaging aankondigt, moet daarbij de laagste prijs noemen die hij in de 30 dagen daarvoor vroeg. Die regel geldt sinds 2022 en de ACM houdt er toezicht op. Staat er alleen een adviesprijs van de fabrikant naast, dan zegt die korting weinig, want zo’n adviesprijs ligt vaak boven wat winkels in de praktijk vragen.

Ook met die regel blijft er een gat. Een winkel die zijn prijs begin oktober verhoogde, mag eind november korting geven op die hogere prijs. Op papier klopt alles, terwijl je in de zomer misschien minder had betaald. Noteer daarom nu al wat jouw favoriete machine vandaag kost. Dan zie je straks zelf hoeveel de korting waard is.

Je kunt het ook laten bijhouden. Koffienoob volgt de prijzen van ruim 600 koffiemachines: bij bol elk uur, bij Coolblue, Roastmarket en Proshop elke drie uur. Een deal telt daar pas mee als de prijs minstens 5 procent en 5 euro onder de laagste prijs ligt die de site zelf in de periode ervoor zag. Zo staan de koffiemachines met Black Friday-korting op een rij, met de eerder gemeten prijs ernaast.

Kijk wie de verkoper is

Bij bol en Amazon verkoopt niet altijd de winkel zelf. Vaak zit er een andere partij achter, en dan lopen garantie en retour via die verkoper. Dat staat meestal klein onder de prijs. Bij een machine van een paar honderd euro wil je weten bij wie je aanklopt als hij na een jaar kuren krijgt.

Leg het typenummer ernaast

Dezelfde naam met andere letters of cijfers erachter kan een andere uitvoering zijn, met een ander melksysteem of minder functies. Vergelijk daarom het volledige typenummer in de aanbieding met dat van de machine die je op het oog had.

Bij een capsulemachine tellen de capsules mee

Een capsulemachine met korting is een kleine uitgave, maar je zit daarna jaren aan de capsules vast. Bij Nespresso-apparaten maakt het uit of je een Original of een Vertuo kiest. Ze gebruiken elk hun eigen capsules, en voor de Original-machines verkopen ook andere merken capsules. Reken daarom naast de prijs van het apparaat ook uit wat je per kopje kwijt bent.

Weet wat je wilt voordat de mails komen

Wie nu al weet welk typenummer het wordt en wat het mag kosten, ziet op 27 november snel of een aanbieding klopt. Machines die daar niet aan voldoen, kun je dan rustig laten liggen, hoe rood de prijs ook is.