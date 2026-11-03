ISTANBUL (ANP/RTR) - Ryan Gravenberch ontbreekt woensdag in de selectie van Liverpool, dat het in de Champions League opneemt tegen Fenerbahçe. De Nederlandse middenvelder heeft een lichte hielblessure, zei zijn trainer Andoni Iraola dinsdag op een persconferentie.

"We moeten het van dag tot dag bekijken. Afgelopen zondag tegen Arsenal deed hij wel de warming-up, maar hij voelde zich niet zeker genoeg. Sindsdien is er geen verbetering opgetreden", aldus Iraola.

Liverpool speelt zondag in de Premier League een uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Daarna volgt een interlandperiode, met voor Oranje duels in de Nations League met Griekenland en Duitsland.