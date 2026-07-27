Man (74) vast om misbruik twee minderjarige meisjes

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met twee minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf. Volgens de krant gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik.

V. verbleef een tijd in Kenia. Hij richtte er weeshuizen op en werd er eind 2018 opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt maandag niet dat het gaat om V.

De aangehouden man zit nog vast. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.