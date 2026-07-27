Gehackt Apple Music-account D4vd deelt nummer over moordzaak

Op de Apple Music-pagina van zanger D4vd is een nummer verschenen met de titel I DID IT. De zanger die momenteel voor de rechter staat in Los Angeles wordt verdacht van moord en seksueel misbruik op Celeste Rivas Hernandez. Amerikaanse media schrijven dat het account van de zanger gehackt werd. Het nummer is inmiddels van het platform gehaald.

Op de hoes van het nummer is een luchtfoto te zien van D4vd's Tesla op het bergingsterrein in Los Angeles, waar vorig jaar het verminkte lichaam van het 14-jarige slachtoffer werd gevonden. De zanger, wiens echte naam David Burke is, zit momenteel vast en kan daarom zelf geen nieuwe muziek uitbrengen.

Volgens TMZ noemt de stem die Burke imiteert meermaals de naam van het slachtoffer. Ze wordt beschreven als "het meisje met mijn naam op haar borst getatoeëerd". De stem zingt ook over het horen van Hernandez telkens als hij ademt.

Tijdens de meerdaagse hoorzitting proberen aanklagers aan te tonen dat er voldoende bewijs is om Burke te vervolgen.