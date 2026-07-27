Prins Bernhard verkoopt zakelijke belangen, ook circuit Zandvoort

Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, onder meer die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld. Dat meldt een woordvoerder van prins Bernhard in een verklaring.

Ook zijn belangen in het Media Park in Hilversum en het IT-bedrijf Levi9 worden verkocht aan de zakenpartners. Financiële details over de verkoop werden niet gemeld. Met deze overdracht bezit prins Bernhard geen investeringen in particulier en commercieel vastgoed meer.

In de verklaring staat dat prins Bernhard zijn vizier op nieuwe ondernemingen gaat richten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij blijft naar eigen zeggen wel actief in de autosport.

"De missie is volbracht. We haalden de Formule 1 terug naar Nederland en zes edities lang stond Zandvoort op het wereldtoneel. Mooier wordt het niet en juist dan moet je durven kiezen. Ik draag mijn belangen over aan de partners met wie ik dit heb opgebouwd", aldus prins Bernhard. De race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie.

Scheiding

Volgens hem verandert de wereld sneller dan ooit met kunstmatige intelligentie en nieuwe technologieën. "Dat is precies de fase waarin ik het liefste actief ben: nieuwe ideeën ontwikkelen, ondernemingen bouwen en samen met andere ondernemers iets creëren dat er nog niet is."

De 56-jarige Bernhard kwam begin dit jaar ook al in het nieuws toen bekend werd dat hij ging scheiden. De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven was 25 jaar getrouwd met Annette Sekrève. Samen hebben ze drie kinderen.