Man aangehouden voor het vliegen met drone boven Eemshaven

EEMSHAVEN (ANP) - De politie heeft vorige week dinsdag een man aangehouden nadat zij meerdere meldingen ontving van verdachte dronevluchten boven het Eemshavengebied. Het gaat om een man die in België woont, bevestigt de politie na berichtgeving door Dagblad van het Noorden. Over zijn leeftijd of nationaliteit is niets bekendgemaakt.

Het is verboden om met een drone boven de Eemshaven te vliegen. Het vliegverbod geldt daar omdat het een gebied is met vitale infrastructuur en een vaste vestiging van Defensie. Daarnaast wordt er veel materieel van NAVO-partners in de haven overgeslagen.

De man is inmiddels terug in België maar blijft nog wel verdachte. Waar hij precies van verdacht wordt, wist een politiewoordvoerder niet.

RTV Noord meldt dat er ook andere verdachte dronewaarnemingen zijn gedaan in de provincie Groningen, zoals bij het chemiepark bij Farmsum en het zonnepark in Scheemda. De politie gaat er niet van uit dat er een verband is tussen de waarnemingen en heeft nog niemand hiervoor aangehouden.