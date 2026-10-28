TMZ: beschuldigde David Walliams uitgesloten van nieuwe film

David Walliams is geschrapt als acteur voor de nieuwe film The Road to Nevermore van regisseur Jane Spencer, meldt TMZ. De 55-jarige acteur, comedian en schrijver zou niet meer mee mogen doen aan de film vanwege beschuldigingen van ongepast gedrag tegenover jonge vrouwelijke medewerkers van uitgever HarperCollins.

De uitgever, waar Walliams mee samenwerkte voor zijn kinderboeken, verscheurde in september al het contract met de Engelsman. Walliams heeft de beschuldigingen tot op heden altijd ontkend.

Volgens TMZ zijn de opnames van The Road to Nevermore nog in een vroeg stadium en had Walliams zelfs nog geen officieel contract getekend. De film gaat over twee hipsters die hun veilige dorp verlaten, op zoek naar avonturen. Onder anderen William Baldwin en Gina Gershon spelen in The Road to Nevermore.