Amerikaanse actrice Barbara Barrie (95) overleden

De Amerikaanse actrice Barbara Barrie is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze was al langer ziek en koos voor euthanasie, meldt The New York Times.

Barrie is vooral bekend van haar rol als Evelyn Stohler in de film Breaking Away uit 1979. Het leverde haar een Oscar-nominatie op in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Toen de film enkele jaren later een tv-prequel kreeg, leverde dat Barrie haar eerste Emmy-nominatie op. Andere tv-rollen had ze onder meer in series als Barney Miller en Suddenly Susan.

Naast haar tv- en filmcarrière stond Barrie ook regelmatig op het toneel. Zo maakte ze deel uit van de oorspronkelijke productie van de musical Company van Stephen Sondheim op Broadway, waarvoor ze een Tony Award-nominatie kreeg in de categorie beste actrice in een musical.