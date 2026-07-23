EU-lidstaten eens over 21e sanctiepakket

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21e sanctiepakket tegen Rusland, laat een hoge EU-diplomaat weten. Het gaat om een politiek akkoord; het formele schriftelijke akkoord wordt donderdagmiddag afgerond, aldus de diplomaat.

Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Griekenland lag lang dwars, vanwege het voorstel om geen Russisch vloeibaar aardgas (LNG) naar niet-EU-landen door te voeren. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die voor de invasie van Rusland in Oekraïne (24 februari 2022) zijn gesloten.

Er is in ieder geval afgesproken dat het prijsplafond voor Russische olie met een jaar wordt verlengd. Hiermee worden Rusland aanzienlijke olie-inkomsten ontnomen. Als de lidstaten het hierover niet eens zouden worden, zou de maximumprijs fors omhooggaan, waarvan Rusland zou profiteren.

Beperkingen

Ook komen er meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. Verder komen er meer Russische boten, veel individuen, 32 banken en cryptobedrijven op de EU-sanctielijst. Daarnaast komen er meer handelsbeperkingen voor producten die mogelijk gebruikt kunnen worden in de Russische oorlogsindustrie.

Naast Griekenland kwamen de afgelopen weken ook andere lidstaten met eisen en wilden ze pas akkoord gaan met het 21e pakket als die zouden zijn ingewilligd. Dat leidde tot veel irritatie bij andere lidstaten.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie reageert verheugd op het akkoord. "In een tijd waarin Oekraïne militair momentum heeft opgebouwd, blijven onze sancties de economische fundamenten van de Russische oorlogsinspanning verzwakken", aldus de politica op X.