WOERDEN (ANP) - Er zijn aanzienlijk meer storingsmeldingen binnengekomen bij verwarmingsbedrijven. Dat zegt brancheorganisatie Techniek Nederland. Door de vorst van de afgelopen dagen hebben veel installateurs het duidelijk drukker dan in november vorig jaar.

Maurice Roovers, verwarmingsexpert bij Techniek Nederland, ziet dat de bedrijven de drukkere periode nog wel goed doorkomen. "Installateurs zijn voorbereid op winterse omstandigheden. Ondanks de toegenomen drukte kunnen zij de storingsmeldingen goed verwerken."

Door de vorst moeten verwarmingsinstallaties harder werken om woningen op temperatuur te houden. "Hoe langer het vriest, hoe groter de kans op storingen, vooral bij oudere cv-ketels en toestellen die niet goed onderhouden zijn", aldus Techniek Nederland. Behalve storingsmeldingen krijgen veel bedrijven ook meer aanvragen voor het vervangen van cv-ketels.

Techniek Nederland raadt dan ook aan om cv-ketels het hele jaar door goed te laten onderhouden. Roovers: "Juist wanneer het koud is, moet je op je verwarming kunnen vertrouwen."