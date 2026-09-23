Marcouch: zorgen over manier waarop politiek de politie aanstuurt

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem maakt zich "grote zorgen over de manier waarop de politiek de politie aanstuurt". Hij reageert daarmee op het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals voor de ramadan.

De kritiek op door de politie georganiseerde iftars of maaltijden waarbij het vasten tijdens de ramadan wordt onderbroken bestaat al langer. Begin dit jaar zeiden onder meer de PVV, VVD en SGP tijdens een Kamerdebat met minister van Justitie Van Weel dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Afgelopen zomer steunde een ruime Kamermeerderheid een motie van JA21 met de oproep om de politie geen iftars te laten organiseren. De gedragscode voor agenten is nu aangepast in overleg met Van Weel.

"De politie moet juist voorkomen dat het gif van zondebokpolitiek de politiebureaus binnendringt, laat staan de leiding van het korps besmet", stelt Marcouch. "De politie mag nooit de lange arm worden van een politiek die mensen wegzet vanwege hun afkomst of religie."