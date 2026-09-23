VanVelzen haalt herinneringen op aan overleden Ben Saunders

Roel van Velzen, beter bekend als VanVelzen, heeft woensdag oude beelden van zijn pupil Ben Saunders online gezet. Daarin is te zien dat hij samen met de vorige week overleden zanger oefent voor de eerste liveshows van The Voice of Holland in 2010. Volgens de zanger blijkt uit het filmpje dat Saunders "extreem getalenteerd" was.

"Het is november 2010, en Ben Saunders, producer Holger Schwedt en ik bereiden de allereerste The Voice-liveshows voor", schrijft VanVelzen bij het filmpje. "We hebben net een song gekozen, en nemen die op om aan de liveband te laten horen. Ben werpt een blik op de tekst, haalt diep adem - en wat je nu hoort is take 1. Terwijl Holger en ik elkaar verbijsterd aankijken, haalt Ben z'n schouders op. 'Nog een keer?' vraagt hij. Dat was niet nodig."

VanVelzen, die Saunders destijds coachte, zegt dat "Bens charme" voor hem niet per se zijn "fantastische stem" was. "Maar vooral hoe hij nooit volledig leek te beseffen hoe extreem getalenteerd hij was. Een talent op zich. Harde buitenkant? Voor sommigen. Zachte binnenkant? Voor iedereen."

De uitvaart van Saunders, de eerste winnaar van The Voice of Holland, vond woensdag in besloten kring plaats.