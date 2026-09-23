Harry moet speech over AI onderbreken door technisch probleem

Prins Harry heeft woensdag in New York een speech over de gevaren van kunstmatige intelligentie voortijdig afgebroken. De hertog van Sussex kon slechts de helft van zijn geplande toespraak houden na een ogenschijnlijke storing van de autocue, melden Britse media.

"Zelfs de mensen die deze AI-systemen bouwen, waarschuwen ons voor wat er gebeurt als de mogelijkheden groter worden dan de veiligheid en de menselijke controle", zei Harry onder meer. Volgens hem "kunnen we dit keer niet zeggen dat niemand ons heeft gewaarschuwd".

Korte tijd later volgde een lange stilte, waarin Harry er ongemakkelijk bij stond. "En dat is het", zei hij, waarna hij abrupt het podium verliet. Op beelden is te zien dat het publiek pas na enige aarzeling applaudisseerde.

Tijdslimiet

Een halfuur later keerde de hertog, voor het eerst weer in de Verenigde Staten sinds zijn verhuizing naar zijn thuisland, terug op het podium om zijn toespraak af te maken. Hij grapte dat AI zijn speech had gesaboteerd. Vanwege de tijdslimiet kon hij daarna niet alles meer vertellen wat hij van plan was te zeggen.

De toespraak van Harry komt na soortgelijke woorden van zijn vader koning Charles, die vorige week zei dat de "existentiële gevaren" van AI moeten worden aangepakt voordat de technologie "in verkeerde handen valt".