Duitsland wil economische banden met Turkije verder versterken

ANKARA (ANP/DPA) - Duitsland wil de economische banden met Turkije verder versterken, waaronder op het gebied van energie door bijvoorbeeld meer samenwerking rond duurzame energiebronnen. Dat zei de Duitse minister van Economische Zaken Katherina Reiche vrijdag bij een bezoek aan de Turkse hoofdstad Ankara. Daar sprak ze onder meer met de Turkse handelsminister Ömer Bolat.

De twee ministers gaven daarbij aan positief te zijn over de handelsrelaties tussen beide landen. Reiche zei dat het belangrijk is dat Turkije een betrouwbare handelspartner is van Duitsland en van de Europese Unie. Turkije is de op vier na grootste handelspartner van de EU.

Volgens Reiche zijn de investeringen van Duitse bedrijven in Turkije erg breed en is er ook sprake van een breed scala aan Turkse investeringen in Duitsland. Duitse bedrijven willen die investeringen ook nog gaan vergroten. Ze benadrukte ook dat politieke samenwerking erg belangrijk is vanwege de geopolitieke onrust door de oorlog in Oekraïne en het Iranconflict in het Midden-Oosten.