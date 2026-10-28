Boodschappenbezorging Albert Heijn terug op normaal niveau

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn bezorgt sinds woensdag weer op het gebruikelijke niveau boodschappen. Vrijdag werd de levering aan huis en op het werk al hervat na problemen door de cyberaanval, maar toen was nog maar een derde van de normale capaciteit beschikbaar. Het plan was om woensdag weer volledig te bezorgen en dat is gelukt, meldt een woordvoerder.

"Ook qua prognoses voor komende week ziet het er goed uit en we kijken ernaar uit om weer een volle week op het gebruikelijke niveau boodschappen thuis te bezorgen", laat de supermarktketen weten. Eerder geannuleerde bestellingen worden ingehaald. "We hebben deze groep klanten inmiddels gecompenseerd en bij een groot deel van hen hebben we ook alweer kunnen bezorgen", aldus de woordvoerder.

Albert Heijns moederbedrijf Ahold Delhaize werd op 11 oktober getroffen door een cyberaanval. Daardoor waren de website en app van de supermarktketen en andere merken dagenlang onbereikbaar. Ook meerdere distributiecentra lagen stil, wat leidde tot lege schappen in de winkels.