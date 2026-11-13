Meghan en haar moeder "steunen elkaar" na de arrestatie van Thomas Markle. "Meghan en haar moeder zijn ​heel close met elkaar", vertelt een bron dichtbij Meghan aan People. De 82-jarige Markle werd eerder deze maand opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno.

"Ze mist haar moeder al sinds ze naar Engeland is verhuisd, en dit maakt dat ze haar nog meer mist", gaat de bron verder volgens het blad. "Ze hebben veel contact. Het helpt haar om met haar moeder te kunnen praten, ook al zou ze het liefst bij haar zijn." De vrouw van prins Harry vertrok enkele maanden geleden met haar gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor woonde ze zes jaar in de Verenigde Staten, waar haar moeder ook woont.

Moeder Doria Ragland en Thomas Markle scheidden al toen Meghan een kind was. De 82-jarige Thomas Markle werd recent gearresteerd. Meghan bracht later een verklaring naar buiten waarin ze stelde dat ze zeer ontdaan was door het nieuws. De hertogin van Sussex is al jaren vervreemd van haar vader.