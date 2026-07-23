Meldpunt ziet geen discriminatie in uitspraak Sophie Straat

AMSTERDAM (ANP) - Het landelijk meldpunt Discriminatie.nl ziet in de uitspraak van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te denken dat ze discrimineerde op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort krijgen. Of echt sprake was van discriminatie is aan politie en justitie, verduidelijkt directeur Jerrol Marten donderdag aan het ANP.

De zangeres vroeg op Best Kept Secret of "alle witte mannen" tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren.