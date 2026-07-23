The Beach Boys hebben rust nodig en verplaatsen tournee

The Beach Boys hebben meerdere concerten in de Verenigde Staten geannuleerd. De optredens die tussen 23 juli en 3 september zouden plaatsvinden, worden veelal naar andere momenten verplaatst, laat de band weten via Instagram.

De band, waarvan frontman Brian Wilson in juni 2025 overleed, is momenteel bezig met de Endless Summer Gold-tour. "We hebben het ontzettend naar onze zin gehad en om die positieve sfeer vast te houden, nemen we een korte pauze om op te laden voordat we in september weer op pad gaan", schrijft de 85-jarige zanger Mike Love. "Bedankt voor jullie steun, we kunnen niet wachten om jullie weer te zien tijdens een onvergetelijke septembermaand." De concerten die op korte termijn plaats zouden vinden, komen volledig te vervallen.

Eerder dit jaar werd bekend dat Bruce Johnston na zes decennia stopte met de band. Chris Cron, frontman van Pet Sounds Live, een tributeband van The Beach Boys, vervangt Johnston tijdens de tournee. De band die in 1961 werd opgericht, mede door Mike Love, scoorde onder andere hits met Wouldn't It Be Nice, Surfin' U.S.A. en God Only Knows.