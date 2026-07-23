Frans-Joodse dj klaagt activisten aan na verstoren optreden

De Franse dj Barbara Butch heeft een zaak aangespannen tegen de activisten die haar optreden hebben verstoord. Dat heeft haar advocaat laten weten aan AFP. Butch verliet zaterdag het podium tijdens een set in het Franse Grenoble door toedoen van activisten.

De Joodse dj steunde recent een petitie voor het initiatief van enkele Franse parlementariërs om de strafrechtelijke definitie van antisemitisme te verbreden en werd daardoor doelwit van linkse activisten. Critici zagen de initiatiefwet, die inmiddels ingetrokken is, als een poging de mond te snoeren van activisten die zich verzetten tegen de Israëlische oorlog in Gaza. De dj heeft aangegeven spijt te hebben van het ondertekenen van de petitie.

De 45-jarige Butch heeft verklaard dat ze tijdens het optreden van zaterdag werd uitgescholden en dat er voorwerpen naar het podium werden gegooid. Ze heeft een strafrechtelijke klacht ingediend wegens onder meer aanzet tot haat en geweld, mishandeling en belemmering van de artistieke vrijheid, aldus haar advocaat.

Twee jaar geleden ontstond ook al veel commotie na een optreden van de dj, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Ze voerde samen met dansers en dragqueens een optreden op dat deed denken aan het Laatste Avondmaal, wat door sommigen als godslasterlijk beschouwd werd. Butch ontving toen online bedreigingen.