Houthi's melden aanval op grote Saudische raffinaderij

RIYAD (ANP/AFP/RTR) - Het olierijke Saudi-Arabië lag ook dinsdag onder vuur van de Houthi's uit Jemen. Die maakten bekend dat ze een raketaanval hadden uitgevoerd op de olieraffinaderij van Ras Tanura, de grootste in het koninkrijk.

Een woordvoerder van de groep stelde dat na de raketaanval brand uitbrak. De Saudische autoriteiten hebben dat niet bevestigd, maar er is wel gemeld dat twee ballistische raketten waren onderschept die richting hoofdstad Riyad vlogen.

Saudi-Arabië voert veel olie uit via twee havens: Ras ⁠Tanura aan de Perzische Golf en Yanbu aan de Rode Zee. Die laatste locatie is in het verleden ook onder vuur genomen door de Houthi's.

De Jemenitische beweging treft met dergelijke aanvallen de Saudische economie. Het conflict tussen Saudi-Arabië en de Houthi's laaide dit jaar weer op. Saudi-Arabië steunt in Jemen de tegenstanders van de Houthi's.