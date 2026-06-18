Real Madrid legt verdediger Konaté tot 2030 vast

MADRID (ANP) - Real Madrid heeft verdediger Ibrahima Konaté vastgelegd tot medio 2030. De 27-jarige Franse international vertrok eerder dit voorjaar na vijf seizoenen transfervrij bij Liverpool.

Konaté is momenteel met de Franse selectie actief op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij kwam niet in actie in de eerste wedstrijd, die Frankrijk met 3-1 won van Senegal.

Real Madrid meldde eerder al de komst van trainer José Mourinho en de Spaanse verdediger Marc Cucurella, die van Chelsea overkwam. Ook de Portugese middenvelder Bernardo Silva werd transfervrij vastgelegd. Hij speelde eerder bij Manchester City. Oranje-international Denzel Dumfries wordt ook in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid.