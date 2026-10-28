Monitor: kinderen nog steeds niet genoeg beschermd tegen geweld

LEIDEN (ANP) - Kinderen worden nog altijd niet goed genoeg gehoord en beschermd tegen onveiligheid en geweld. Ook heeft de overheid onvoldoende zicht op het aantal kinderen in Nederland dat opgroeit in een onveilige situatie. Dat stelt het Kinderrechtencollectief in de jaarlijkse monitor Kinderrechten in Beweging. De organisatie voert woensdagmiddag actie bij de Tweede Kamer.

Het aantal meldingen en adviezen van kindermishandeling bij Veilig Thuis steeg de afgelopen jaren, van bijna 63.000 in 2020 naar ruim 68.000 in 2025, aldus de monitor op basis van cijfers van Veilig Thuis. Bovendien blijft het zicht op geweld beperkt en gefragmenteerd, aldus het collectief.

Het Kinderrechtencollectief houdt toezicht op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het bestaat uit onder meer Defence for Children, Kinderpostzegels, Save the Children, Terre des Hommes, het Nederlands Jeugdinstituut en andere maatschappelijke organisaties.

'Hardnekkig probleem'

Ook het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt, is de afgelopen jaren gestegen. In 2020 rapporteerde het CBS ruim 402.000 kinderen met jeugdhulp; in 2025 was dat ruim 465.000. In 2025 was er wel sprake van een lichte daling vergeleken met het jaar ervoor.

Het collectief spreekt in een persbericht van een "hardnekkig probleem", niet alleen bij kinderen die nog niet in beeld zijn, maar ook bij kinderen die al wel hulp krijgen van instanties zoals de jeugdbescherming. "Het hebben van een dossier of hulptraject betekent niet automatisch dat een kind daadwerkelijk wordt gehoord, geloofd en beschermd", aldus het collectief.

Tweede Kamer

Het collectief signaleert dat de jeugdbeschermingsinstellingen zelf richtlijnen mogen opstellen, maar noemt dat te vrijblijvend. "We willen dat de overheid nu met grote spoed een wettelijke norm invoert om te zorgen dat doorlopend, betekenisvol contact tussen professionals en kinderen normaal en verplicht wordt", schrijft Dullaert in een persbericht.

De organisatie plaatst woensdagmiddag bij de Tweede Kamer pilaren met koptelefoons, waarop politici en voorbijgangers verhalen over kinderen kunnen horen. Die worden verteld door een ouder, leraar en hulpverlener ter illustratie van de inhoud van de monitor.