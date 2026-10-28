Trump over verkiezingen: Netanyahu heeft het erg goed gedaan

TEXAS (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu het erg goed gedaan. Dat zei hij tegen verslaggevers nadat hij een bijeenkomst in Texas had bijgewoond, zo bericht The Times of Israel.

"Uit exitpolls hoor ik dat hij [Netanyahu] het erg goed deed. Ik denk dat de steunbetuiging hem enorm geholpen heeft", aldus Trump. Op de vraag of hij met Netanyahu heeft gesproken sinds de eerste uitslagen binnenkwamen, antwoordde Trump ontkennend.

Op Truth Social plaatste Trump een bericht waarin hij de uitslag van de Israëlische verkiezingen aan zijn steunbetuiging aan Netanyahu toeschrijft.

"Toen president Trump Bibi Netanyahu steunde, keerde het tij volledig. In plaats van een duidelijke nederlaag voor een geweldige premier, lijkt het nu eerder op een grote inhaalrace, of zelfs een overwinning voor Netanyahu. Dit alles gebeurde ná de steunbetuiging van president Trump, die alleen maar het beste wil voor het Midden-Oosten, Israël en de Verenigde Staten!"

Opvallend is dat zijn bericht geschreven is als citaat en het onduidelijk is of hij iemand anders citeert of in de derde persoon over zichzelf spreekt.