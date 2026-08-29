Liverpool verliest ook punten in tweede competitieduel met Forest

LIVERPOOL (ANP) - Trainer Andoni Iraola is het nieuwe seizoen in de Premier League slecht begonnen met Liverpool. De opvolger van Arne Slot verspeelde met zijn nieuwe club ook punten tegen Nottingham Forest op Anfield (2-2).

Liverpool wist vorige week het eerste competitieduel met Newcastle United ook niet te winnen (2-2). De ploeg heeft na twee speelronden een achterstand van 4 punten op koploper Manchester City.

Dan Ndoye schoot Nottingham Forest in de 24e minuut op voorsprong. De bezoekers waren vlak voor rust dicht bij een tweede treffer. Doelman Alisson Becker voorkwam echter met een fantastische redding dat Igor Jesus scoorde.

Alexander Isak bracht Liverpool na een uur op gelijke hoogte, na een afgemeten voorzet van Cody Gakpo. Doelman Alisson veroorzaakte tien minuten later met een overtreding op Neco Williams een strafschop. Morgan Gibbs-White maakte geen fout vanaf elf meter (1-2). Víctor Muñoz tekende in de 82e minuut voor de gelijkmaker van Liverpool (2-2). Nottingham Forest verloor vorige week voor eigen publiek van Leeds United (0-1).