ROTTERDAM (ANP) - Erasmusschutter Fouad L. (35) heeft de levens van de nabestaanden van zijn slachtoffers voorgoed veranderd. Dat lieten de achtergebleven familieleden van de doodgeschoten Romy (14) en haar moeder Marlous (39) maandag aan het gerechtshof weten. Hun advocaat las hun slachtofferverklaringen voor.

L. schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje en haar moeder dood in hun woning aan het Herman Dullaertplein. Daarna ging L. naar het Erasmus MC, waar hij in een volle collegezaal geneeskundedocent Jurgen Damen (43) van het leven beroofde.

De oudste dochter van Marlous schreef: "Ik mis mama en Romy op elk moment van de dag. Het voelt alsof een stuk van mijn hart is weggehaald."

Tweelingzus

De tweelingzus van Romy richtte zich in haar slachtofferverklaring tot de verdachte: "Mijn hele leven stond ineens op zijn kop. U heeft niet alleen drie mensenlevens verwoest. U heeft ook een groot deel van mijn leven kapotgemaakt. U heeft mij van binnen gebroken."

Ze pleit voor het opleggen van een levenslange celstraf.