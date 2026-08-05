OOSTRUM (ANP) - De natuurbrand die sinds maandag in het Limburgse gebied Boschhuizenbergen bij Oostrum woedde, is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio woensdagmiddag. Het vuur is nog niet volledig uit. De brandweer blijft dan ook nog in het gebied, zodat eventuele oplaaiingen snel ontdekt en gestopt kunnen worden, aldus de veiligheidsregio.

De brand is volgens de veiligheidsregio vanaf de zogeheten stoplijnen onder controle. Er zijn nog hotspots, maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk. Hotspots zijn kleine brandhaardjes die onder invloed van de wind oplaaien. De veiligheidsregio meldt dat de vraag nu is hoe lang het nablussen nog gaat duren. Het terrein wordt op termijn overgedragen aan het Limburgs Landschap dat voor een groot deel eigenaar is van Boschhuizenbergen.