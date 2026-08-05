LONDEN (ANP) - De Portugees Luis Figo (53) vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Dat stelt de oud-voetballer en FIFA-legende in een artikel in de Britse krant Daily Mail. "Ik zou wel 10.000 woorden kunnen wijden aan de problemen bij de FIFA. Maar de oplossing laat zich in drie woorden vatten: Infantino moet weg", aldus Figo, die ooit het voorzitterschap van de FIFA ambieerde.

Figo haalt hard uit naar Infantino, die na zijn omstreden en inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rondom het WK voetbal van veel kanten kritiek kreeg. Nu dus ook van één van de oud-spelers die als ambassadeur voor de FIFA actief was. "Ik houd mijn hele leven al van voetbal. Ik ben twintig jaar profvoetballer geweest. En geloof me, ik ben in die tijd heel wat schurken tegengekomen. Maar wat de afgelopen tien dagen aan het licht is gekomen, is het laagste, meest bedrieglijke en lafhartige gedrag uit eigenbelang dat ik ooit heb gezien", schrijft Figo.